Ilary Blasi a Verissimo smentisce la crisi con Francesco Totti

Dopo la bufera mediatica che si è scatenata su Ilary Blasi e Francesco Totti, dati ormai per spacciati, la showgirl ha voluto dire la sua e lo ha fatto durante l’ultima puntata di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin.

Blasi ha parlato della sua carriera, dell’Isola dei Famosi di cui è al timone e poi ha voluto dare spiegazioni circa le voci insistenti sulla loro presunta separazione: "Su questa cosa si è detto tanto, anche troppo. È stato un accanimento mediatico nei miei confronti e della mia famiglia. Noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno. La nostra preoccupazione è stata per i figli". Blasi però non sembra stupita, non è a prima volta che accade: "Da quando mi sono fidanzata con Francesco Totti è sempre successo che circolassero queste notizie. È stato un accanimento mediatico, durato in tutto tre giorni e poi si è affievolito, è stato veramente schifoso. La cosa che è stata vergognosa è che quotidiani nazionali hanno dato la notizia per certa e hanno fatto una grande figura di m**a”.

Oltre che di crisi i giornali hanno parlato anche di presunti tradimenti, facendo il nome di una certa Noemi Bocchi, fotografata allo stadio; ma per Ilary si tratterebbe di una montatura: “Quella foto scattata allo stadio mi ha dato una certezza, che ci fosse un'organizzazione di qualcuno", conclude.