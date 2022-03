Alain Delon vuole l’eutanasia e ha chiesto a suo figlio di aiutarlo

Nel 2019 l’attore Alain Delon ha avuto un ictus da allora le sue condizioni di vita sono nettamente peggiorate; l’attore ha chiesto in maniera molto chiara di andarsene serenamente grazie all’eutanasia, così come ha confermato il primogenito Anthony, di 57 anni. La stessa decisione era stata presa anche dalla madre, morta nel 2021 a causa di un tumore al pancreas che ha messo fine alla sua vita prima che potesse mettere in pratica la procedura di eutanasia vita già organizzata.

Anche in questo caso Anthony ha accettato di farsi carico di quest’onere e lo ha raccontato in un’intervista alla radio francese RTL, oltre ad averlo scritto nell’autobiografia "Entre chien et loup", “tra il cane e il lupo”.

“Da una certa età, da un certo momento, si ha il diritto di andarsene tranquillamente, senza passare per ospedali, iniezioni e così via”, ha dichiarato Anthony raccontando le volontà del padre che da quando morì la sua compagna Mirelle Darc nel 2017, non ha mai nascosto di non voler passare troppi anni senza di lei e di sentirsi libero di poter andare via. In Svizzera, dove l'attore vive, la procedura dell'eutanasia è legale e quindi non sarà un problema ricorrere a questo strumento.