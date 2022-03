Il Sole torna a fare paura: nuova tempesta geomagnetica in arrivo

Il Sole è in fermento, ve lo avevamo detto. Il 28 marzo la macchia solare AR2975 ha prodotto un’esplosione, producendo un importante brillamento solare che ha provocato uno tsunami solare catturato dalle immagini del Solar Dynamics Observatory della NASA. Lo tsunami ha irradiato onde radio verso la Terra, andando a interferire con alcune trasmissioni radio sul nostro Pianeta. Aviatori, marinai e radioamatori in zona, hanno probabilmente notato effetti di propagazione insoliti a frequenze inferiori a 30 MHz.

Una tempesta geomagnetica potrebbe ora scatenarsi il 31 marzo quando è attesa un’espulsione di massa coronale sul campo magnetico terrestre. Questo provocherà probabilmente delle aurore boreali visibili negli USA, fino all’altezza di New York. Il Sole si sta avvicinando a un periodo noto come massimo solare, un picco energetico del suo ciclo di 11 anni. Si prevede che l’attività solare aumenterà gradualmente fino a luglio 2025, a quel punto il Sole si placherà, e si avvicinerà a un nuovo minimo solare, secondo la NASA.