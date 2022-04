Un tattica infallibile per prendere sonno è fare una lista delle cose da fare

Se siete di quelli che contano pecore all’infinito senza riuscire a prendere sonno, forse esiste un metodo migliore.

Lo ha suggerito uno studio della Baylor University pubblicato nel 2018 sul Journal of Experimental Psychology a cui hanno preso parte 57 studenti universitari, divisi in due gruppi: uno dei due doveva scrivere una lista di cose da fare il giorno seguente o comunque nei giorni successivi, mentre l'altro doveva occuparsi di buttare giù un elenco di cose fatte o quasi concluse.

L’autore dello studio, Michael k. Scullin ha spiegato così la ricerca: “Ci sono due scuole di pensiero su questo: una sostiene che scrivere elenchi sul futuro porterebbe a una maggiore preoccupazione per le attività non ancora completate, ritardando il sonno; l’altra invece sostiene che le liste delle attività completate non provocano ansia. L’ipotesi alternativa è che scrivere una lista di cose da fare ‘scarica’ quei pensieri e riduce le preoccupazioni”. In effetti quelli che hanno scritto le liste di cose da fare si sono addormentati con una media di 9 minuti più veloce rispetto a quelli che hanno annotato le cose che avevano già fatto.

“La maggior parte delle persone passa semplicemente in rassegna mentale le liste di cose da fare e così abbiamo voluto capire se l’atto di scriverle possa contrastare le difficoltà notturne ad addormentarsi“.

Lo studio ha coinvolto numeri ancora troppo limitati per passare alle conclusioni, ma sembrerebbe che mettersi a fare una bella to do list prima di chiudere gli occhi aiuti a dormire meglio, quindi carta e penna sempre a portata di mano sul comodino d’ora in poi!