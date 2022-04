Processo Depp: "Amber Heard è borderline” secondo la psicologa

Non ci si fa mancare nulla nel processo che vede incriminata Amber Heard, accusata di diffamazione dall’ex marito Johnny Depp. Dopo il video dell’attore ubriaco, arriva anche la perizia psicologica di una consulente dell’accusa che sostiene che Amber Heard faccia "uno sforzo estremo per essere al centro dell'attenzione", da ben prima della relazione con l’attore. Shannon Curry, è specializzata in disturbo da stress post-traumatico e lavora con i veterani statunitensi, in vista del processo ha studiato i documenti del caso e ha avuto un colloquio di 12 ore con l’attrice a dicembre scorso. La psicologa forense ha dichiarato che per il suo parere professionale la Heard soffriva di disturbo borderline di personalità e disturbo istrionico di personalità, che possono comportare "tattiche di manipolazione per cercare di soddisfare i propri bisogni". Sarebbe questo il motivo di alcuni suoi comportamenti eccentrici e non un disturbo da stress post traumatico come sostenuto da Heard.

La psicologa Curry è stata accusata dagli avvocati di Amber Heard di avere dei pregiudizi essendo stata assunta da Johnny Depp, ma l’accusa è stata respinta dalla consulente.

Tra i testimoni, ho parlato anche Tara Roberts, che per 15 anni ha gestito l’isola privata dell’attore alle Bahamas; ha riferito di continui litigi tra i due coniugi e di un'aggressione fisica di Amber Heard a Johnny Depp, condita da molti insulti.

La battaglia legale continua e dovrebbe durare ancora sei settimane.