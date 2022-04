Processo Depp-Heard: spunta il video dell’attore ubriaco e molesto

Il processo per diffamazione contro Amber Heard intentato da Johnny Depp prosegue; se nei giorni scorsi abbiamo visto il divo difendersi e parlare del suo passato, oggi salta fuori un video che lo mette in seria difficoltà. In tribunale viene mostrata una clip girata proprio dall’ex moglie Amber Heard: nelle immagini il divo si sta versando un bicchierone di vino, mentre prende a calci gli sportelli della cucina e sbatte vari oggetti. Quando si accorge che la moglie lo sta filmando, prende il telefono e lo getta per terra. “Chiaramente non era un buon momento, È possibile che fossi ubriaco", ha commentato l’attore dopo il video. "Mi sono versato un grande bicchiere di vino. L'ho ritenuto necessario, ma non ho mai messo le mani addosso alla signora Heard, come si può vedere”. “Non stavo cercando di intimidirla" ha detto Depp, riferendosi alla ex moglie che aveva ripreso la scena: "Se fosse stata intimidita, perché mi avrebbe filmato? Se avesse avuto paura di morire come dice, perché non se ne sarebbe semplicemente andata?".