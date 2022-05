Lui le chiede di sposarla al fast-food, ma il finale non è dei migliori

Regola numero 1: quando si fa una proposta di matrimonio, soprattutto se in pubblico, bisognerebbe essere piuttosto certi della risposta! Il pericolo, altrimenti è quello di fare la fine di un uomo che ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo al bancone di un fast food e ha ricevuto un no, evidenziato dalla successiva fuga della donna. L’imbarazzante episodio è successo in Sudafrica, l’uomo invece di invitare la presunta futura moglie in un ristorante elegante a lume di candele, si è inginocchiato mentre entrambi si trovavano in coda al Mc Donald’s, il pubblico ha provato a creare l’atmosfera tifando per il coraggioso sposo, ma dopo la proposta, fatta mentre la donna stava pagando in cassa, lei si è girata ed è andata via scuotendo la testa. Ovviamente in tantissimi hanno ripreso la scena, forse sperando in un romantico finale, ma così non è stato ed il buffo video è diventato virale per la sua ilarità.

Witnessed such a sad situation today yoh pic.twitter.com/RPFvMS7bga — ⭐️Certified Fixer⭐️ (@Madame_Fossette) April 27, 2022



Molti utenti sono d’accordo con la rabbia della donna: “Non devi essere sano di mente per fare la proposta al McDonald's", dice qualcuno. Ok, forse non è il posto più romantico del mondo, ma l’amore dovrebbe andare oltre questi dettagli.