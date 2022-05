Brasile: in travaglio durante un concerto dei Metallica

Joice Figueirò aveva acquistato i biglietti per il concerto della band metal più famosa di sempre ormai tre anni fa, quando non aveva nessuna gravidanza in cantiere; a causa dei diversi spostamenti di data causati dalla pandemia ha dovuto scegliere se rinunciare al concerto dei Metallica oppure andare ugualmente, anche se molto incinta. Un concerto così però capita una volta nella vita e così ha optato per andare ugualmente. La donna ha fatto ingresso nello stadio Pereira, a Curitiba, in Brasile, e quando la band ha intonato Enter Sandman, ecco che sono iniziate le contrazioni della donna. A quel punto la donna è stata costretta a non terminare il concerto, che stava comunque finendo, e correre con l’ambulanza in ospedale, dove è arrivata appena in tempo per dare alla luce suo figlio.

La band, informata dell’accaduto, ha voluto condividere la commovente storia della fan sfegatata e informare tutti sulle sue condizioni di salute, ottime. Ora oltre 8 milioni di persone conoscono la sua storia, vista la mole di fan della band e la donna ha ricevuto centinaia di messaggi di auguri. "Sto bene e sto cercando di realizzare come tutto sia successo – ha scritto la donna – Grazie a tutti per il vostro amore e i vostri pensieri". Joice ha condiviso lei stessa il suo racconto su Instagram: "L'intera giornata è stata da pazzi" ha detto, ironizzando sul nome del figlio che forse avrebbe chiamato James Ulrich, in omaggio al frontman dei Metallica James Hetfield e al batterista Lars Ulrich. Alla fine ha chiamato il piccolino Luan. Auguri a entrambi!

