Weekend d’amore a Parigi per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati pizzicati insieme ancora una volta. Si sono dati appuntamento in un hotel del centro di Parigi per dedicarsi un romantico weekend: baci, abbracci, e tenerezze per la conduttrice e il medico sexy. I due sono partiti separatamente dall'Italia venerdì scorso e si sono dati appuntamento direttamente nella capitale francese. Lei abita a Milano, infatti, mentre lui lavora a Cagliari. A giudicare dall’affiatamento i due sembrano davvero fare coppia fissa. Hunziker aveva annunciato la separazione da Tomaso Trussardi a metà gennaio, dopo 10 lunghi anni di relazione: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”, avevano scritto in una nota. In effetti i due sembrano continuare ad avere un buon rapporto, anche per potere al meglio le due figlie Sole e Celeste. Ma se mentre su Trussardi non si hanno rumor di nuove frequentazioni più o meno stabili, la showgirl sembra avere nuovamente il cuore impegnato. Hunziker non ha mai commentato foto e fughe di notizie sulla sua nuova relazione, ma la conferma arriva da sé con le foto raccolte da Chi sul weekend romantico con il medico ex gieffino. I due hanno fatto proprio i turisti innamorati con tanto di giro sulla Tour Eiffel e spettacolo al Moulin Rouge, tirati a lucido come due piccioncini ai primi appuntamenti.

D’altronde, proprio parlando con Chi, alcuni mesi fa, la conduttrice aveva detto di essere disposta a innamorarsi di nuovo: “Mi piace buttarmi, bruciarmi, investire nei sentimenti. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore, perché fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo”. Hunziker ha trovato chi le sta facendo ardere di nuovo il cuore?