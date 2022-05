Amici 21: Vince Luigi, Michele battuto in finale

Puntata ricca quella della finale di Amici 21 che alla fine ha visto il trionfo di un cantante (come spesso accade): è Luigi a ricevere la coppa simbolicamente riportata in studio da Giulia, la vincitrice della scorsa edizione.

La puntata si apre con i finalisti Luigi, Albe, Sissi e Alex per il canto, Serena e Michele,per la danza. La serata si struttura come una sfida divisa in due circuiti (danza e canto) da cui emergono due vincitori per la sfida finale.

I cantanti si sfidano con i propri inediti ("Scendi" per Sissi, seguita da Alex con "Non siamo soli e da Luigi con "Tienimi stanotte", infine Albe con "Karma"). Il primo eliminato è proprio Albe che emozionato ringrazia tutti ed esce di scena. La seconda eliminata è Sissi, che si potrà poi consolare con il premio della critica, mentre nell’ultima sfida Luigi batte anche Alex.

Sarà quindi lui a sfidare il il vincitore o la vincitrice del circuito ballo. I contendenti sono Michele e Serena, entrambi ricevono due belle sorprese prima del verdetto: a Serena viene data una borsa di studio per la prestigiosa scuola di danza Alvin Ailey a New York. Per Michele c'è un videomessaggio di Roberto Bolle che lo invita a ballare allo show-evento del 5 settembre al Castello Sforzesco di Milano. Alla fine a spuntarla è Michele, per la gioia della prof. Celentano. Sfida ricca di performance quella tra il ballerino e il cantante che dimostrano di essere estremamente versatili. Prima del verdetto c’è tempo per l’ingresso in studio di Sofia Goggia che nomina Maria de Filippi Ambassador per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sul finale vengono distribuiti i vari premi di “consolazione” e alla fine a trionfare su tutti è Luigi che porta a casa 150mila euro e un’enorme soddisfazione: complimenti!