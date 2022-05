Vespe impazzite in giardino: lui scappa col cane e lascia moglie e figli in pericolo

Una donna ha affidato a Reddit una storia che non poteva tenersi per sé, doveva sfogarsi: lei e la famiglia si sono ritrovati accerchiati da uno sciame d’api e il marito ha pensato bene di svignarsela per salvare il cane, lasciando lei e i figli in pericolo.

"Mio marito Brent ed io stiamo insieme da sette anni – scrive la donna – sposati da due. Andiamo d’accordo, è un uomo davvero gentile, anche se le cose sono state difficili da quando i gemelli ma dopo questo incidente mi sto interrogando molto”. Il marito stava facendo dei lavori in giardino mentre tutta la famiglia si trovava all’aria aperta, insieme alla collaboratrice di casa, Gina. A un certo punto Brent ha inavvertitamente disturbato un nido di vespe, facendole uscire a sciami e probabilmente molto nervose: “Senza dirci nulla, è corso immediatamente oltre i nostri figli, ha afferrato il suo cane (un piccolo terrier) ed è corso in casa chiudendo la porta. Grazie a Dio Gina ha avuto più riflessi, perché mentre stavo ancora cercando di capire da cosa stesse scappando, ha notato le vespe che brulicavano e ha intimato di entrare nel capanno. Abbiamo preso i bambini e ci siamo nascosti. Non avevamo telefoni con noi. Siamo stati seduti lì dentro per un bel po’ e abbiamo potuto vedere che il giardino era pieno di vespe. Vedevo Brent che guardava fuori dalla finestra e ho cercato di mimare di chiamare aiuto, ma non sembrava rendersi conto”. Una bruttissima figura quella di Brent, che a quanto pare non avrebbe nemmeno chiamato i soccorsi: “Ho scoperto che un vicino aveva visto l’accaduto e ha chiamato il disinfestatore – continua la donna – Sono furiosa. Come ha potuto correre davanti ai nostri figli e chiuderci fuori di casa? Se fossi stata da sola in giardino, non sarei stata in grado di portare entrambi i bambini e aprire la porta del capanno allo stesso tempo. È un miracolo che nessuno sia stato punto. Lui sostiene che sia stata solo una reazione d’emergenza, ma per me è quasi peggio. La sua reazione d’emergenza è abbandonare la moglie e i figli”. Difficile controbattere alle accuse più che lecite della donna; non è carino contare meno del cane.