Poveglia: un’isola misteriosa poco distante da Venezia

Poveglia è un’isola della laguna di Venezia molto misteriosa. Un tempo era la sede di un ospedale psichiatrico dove venivano condotti esperimenti crudeli. Ancora oggi circolano oscure leggende su questo luogo, considerato “il più infestato del mondo”. Poche persone sono autorizzate a visitare l’isola di Poveglia, dove si calcola che 160.000 persone siano morte di peste e ancora meno hanno il coraggio di farlo.

I due viaggiatori youtuber Matt Nadin e Andy Thompson si sono avventurati sull’isola misteriosa per girare uno dei loro video: edifici abbandonati e fatiscenti, una vasta fossa comune e alcuni grandi contenitori giganti forse usati per bruciare i corpi, questo è quello che hanno filmato e condiviso sui social. Nascosta tra gli alberi c’è poi un’iscrizione latina su una lapide del 1793 che recita: “Non scavare. Qui giacciono coloro che hanno subito il contagio in vita”, riferendosi agli appestati.

Prima l’isola veniva usata per la quarantena dei sospetti appestati (condannano tutti a morte), poi nel 1922 gli edifici dell’isola furono adibiti a manicomio per malati mentali. La leggenda narra che i medici conducessero crudeli esperimenti sui detenuti, tra cui lobotomie. I detenuti morti sarebbero rimasti a infestare l’isola come fantasmi e si narra che si sentano ancora i rintocchi delle campane, rimosse molti anni fa. Infine l’isola fu sede di una casa di cura per anziani, chiusa nel 1968. Oggi rimangono solo edifici in rovina con resti che raccontano l’oscuro e cruento passato dell’isola di Poveglia. Qualcuno avrebbe il coraggio di vistarla?