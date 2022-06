Zuckerberg sul Metaverso: sarà una rivoluzione

Entro fine anno arriveranno i visori di Meta rivoluzioneranno il metaverso, o così almeno sostiene Mark Zuckerberg. Meta sta lavorando al primo visore capace di mostrare il mondo virtuale in un modo totalmente nuovo, simile alla realtà. Il progetto si chiama "Project Cambria" e iil CEO di Meta lo ha appena presentato alla stampa internazionale. Le nuove tecnologie sviluppate dalla divisione del colosso, Reality Labs, renderanno possibile l’accesso a mondi 3D, percepiti quasi come reali. “Il metaverso cambierà per sempre il modo di relazionarci gli uni con gli altri”, ha sentenziato Zuck con una delle sue frasi ad effetto. Poi ha mostrato 3 prototipi di visori: il primo, Butterscotch, dotato di una risoluzione sufficiente a garantire in realtà virtuale una visione pari a dieci decimi. Holocake 2, che il Ceo ha descritto come "il visore più sottile e leggero che abbiamo mai realizzato e compatibile con tutti i videogame per computer esistenti". Infine il terzo dispositivo si chiama Mirror Lake e sembra un paio di occhiali da sci che integra non solo la tecnologia di Holocake 2, ma anche le altre su cui Meta ha lavorato negli anni passati: una vera bomba. L’obiettivo ambizioso di Meta è quello di ricreare una realtà virtuale indistinguibile dalla realtà: “Gli schermi in grado di riprodurre completamente l'ampiezza della visione umana ci permetteranno di raggiungere risultati davvero fondamentali, per primo un senso realistico della presenza – ha spiegato Zuckerberg –. Sono convinto che, se continueremo a fare progressi, arriveremo a un futuro in cui l'informatica sarà sempre più incentrata sulle persone e sul modo in cui vogliono vivere il mondo".