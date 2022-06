Il tiktoker più seguito al mondo è Khaby Lame e viene dalle popolari fuori Torino

142,4 milioni di follower sono decisamente tanti. Con questo numero il creator Khaby Lame è stato eletto il creator di TikTok più seguito al mondo. La sua storia è incredibile: fino all’anno scorso Khaby, senegalese di 22 anni, viveva nelle case popolari di Chivasso, in provincia di Torino. Nel 2020 era appena stato licenziato, in piena pandemia, ha deciso di sfruttare il tempo libero per creare dei mini video divertenti, inseguendo la popolarità.

Di sicuro non poteva aspettarsi quello che è successo: è diventato il re assoluto di TikTok. Ha iniziato pubblicando dei buffi video muti che sono diventati il suo marchio di fabbrica; video universalmente comprensibili e leggeri, l’ideale per essere apprezzati da tutti trasversalmente nel mondo. Durante l'ultimo Festival di Cannes ha parteciato alla manifestazione in veste di giurato per il neonato premio in collaborazione con TikTok e proprio in questa occasione ha ribadito il suo sogno nel cassetto: diventare un attore. Superando un traguardo dietro l'altro ha superato giganti dei social come Chiara Ferragni e lo stesso Mark Zuckerberg. Oggi il sorpasso più importante, quello compiuto superando il numero di seguaci di Charli d’Amelio (142,2 milioni). Ora è Khaby Lame il più seguito, sicuramente questo lo avvantaggerù nella sua carriera dei sogni.