Partorisce due gemelle ma a distanza di 3 giorni

In Texas due gemelline sono nate a distanza di 3 giorni l’una dall’altra grazie all'intervento dei medici che volevano ritardare il parto per permettere lo sviluppo della bimba. La donna ha partorito prima Gabriella (Gabby) Grace Hernandez di 24 settimane e quattro giorni, e poi la sorella Isabella Rose di 25 settimane esatte. Carmen ha avuto un travaglio precoce e i medici hanno cercato di ritardare la nascita il più possibile per permettere almeno a una delle due bimbe di svilupparsi maggiormente.

“I medici mi hanno costantemente monitorata ed ero tranquilla” ha affermato la mamma. “Le gemelle avevano due placente separate e solo il sacco di una bimba si è rotto inducendo il parto naturale”. Gabby, la prima gemella, è nata con un peso inferiore ad un chilo ed è stata ricoverata in terapia intensiva neonatale. A quel punto I medici hanno somministrato alla mamma dei farmaci per rallentare le contrazioni del travaglio e posticipare il parto dell’altra gemella. "Inizialmente non abbiamo avvisato nessuno perché non sapevamo cosa sarebbe successo – ha raccontato la neo mamma – Non riuscivo a realizzare quanto stava succedendo: avevo appena partorito una bambina ed ero ancora incinta dell'altra”. La bimba nata dopo tre giorni pesava circa 800 grammi. “Questo tipo di parto è molto raro e mi è capitato solo un’altra volta nella mia carriera” ha affermato il dottor James L. Tadvick, ginecologo dell’ospedale.