C’è un insolito cratere da impatto sulla Luna

La sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (Lro) della Nasa, ha scovato un cratere inedito e misterioso. potrebbe essere stato generato dalla caduta del misterioso relitto spaziale che lo scorso 4 marzo ha colpito la superficie del nostro satellite. La cavità è larga circa 18 metri ed è sovrapposta a una seconda larga 16, spostata più ad ovest. Le immagini sono state riprese per la prima volta il 15 maggio, suscitando molta curiosità. La particolarità è certamente nella forma (doppia), ma potrebbe essere dovuta all’angolazione dell’impatto da parte dell’oggetto misterioso, tesi esclusa però dall’astronomo Bill Gray che ha specificato: "È arrivato a 15 gradi dalla verticale, quindi non sembra essere questa la spiegazione". La seconda ipotesi è che il doppio cratere potrebbe essere stato generato dall'impatto di un oggetto con grandi masse distinte a ciascuna estremità, questa è la teoria proposta da Mark Robinson, responsabile scientifico della camera a bordo della sonda Lro: "Solitamente un razzo dismesso ha la massa concentrata all'estremità del motore, mentre il resto dello stadio presenta solo il serbatoio vuoto. Dato che l'origine del relitto rimane incerta, la doppia natura del cratere potrebbe aiutarci a capire la sua identità". Non si ha, quindi, alcuna certezza però dell’identità del relitto che avrebbe causato il cratere. Dapprima si è pensato che si trattasse del razzo Falcon 9 di SpaceX e poi del booster del razzo cinese Lunga Marcia 3C, usato per la missione Chang'e 5-T1 del 2014. Entrambe le ipotesi sono però state smentite.