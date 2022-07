Brad Pitt sta sempre peggio: “Non riconosco più i parenti”

Brad Pitt ha rivelato di avere un grave disturbo neurologico già dal 2013, ma ora la malattia sembra peggiorata drasticamente. Il suo problema sarebbe la prosopagnosia, ma nessun medico gliel'ha mai diagnosticata.La proposopagnosia è un deficit cognitivo che rende impossibile riconoscere le facce delle persone note e, talvolta, perfino il proprio volto. "Nessuno mi crede! Voglio incontrare un'altra persona che ne soffre", avrebbe dichiarato la star di Hollywood, commentando il suo nuovo stile di vita, lontano dalle luci della ribalta e anche dalla vita sociale, ormai rifugiato nella sua casa in stile Craftsman sulle colline di Hollywood.

Tra le altre cose la star ha anche smesso di fumare di colpo: “Non ho la capacità di fumarne solo una o due al giorno. Non fa parte del mio modo di essere. Per me o tutto o niente. Mi butto a capofitto nelle cose. Ho perso i miei privilegi". L’attore ha di recente anche raccontato la fine di un’altra dipendenza: quella dall’alcol. Dopo il divorzio con Angelina Jolie nel 2016, il divo ha smesso anche di bere, frequentando a lungo gli Alcolisti Anonimi: "Avevo un gruppo maschile molto bello lì, molto riservato e selettivo, quindi era un ambiente sicuro perché avevo sentito esperienze di altre persone, come Philip Seymour Hoffman, che erano state registrate mentre vuotano il sacco, e questo per me è semplicemente atroce".

Che Brad Pitti sia a fine carriera? In effetti è proprio quel che ha recentemente dichiarato, ma speriamo tutti cambi idea.