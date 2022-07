Acqua frizzante: sarà ancora possibile trovarla al supermercato?

In Europa l’anidride carbonica scarseggia e questo mette in crisi il settore dell’acqua frizzante. Il problema è serio visto che Sant’Anna, il più grosso produttore europeo di acque oligominerali, ha appena fermato le linee di produzione dei prodotti gassati che costituiscono circa il 30% della loro produzione e la motivazione è proprio la difficoltà nel reperire anidride carbonica. La sua produzione (per uso alimentare) sta diventando insostenibile a causa del rincaro delle materie prime e dei costi per il funzionamento degli stabiliimenti.

Il presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna, Alberto Bertone, ha spiegato la gravità della situazione all’Ansa: “La Co2 è introvabile e anche tutti i nostri competitor sono nella nostra stessa situazione. Siamo disperati. È un altro problema gravissimo che si aggiunge ai rincari record delle materie prime e alla siccità che sta impoverendo le fonti”.

Non solo l’acqua quindi, ma tutte le bevande gassate sono a rischio, una volta finite le scorte in discount e supermercati, le bottiglie di acqua gassata & co potrebbero diventare introvabili. Le aziende produttrici di Co2 hanno diminuito drasticamente la produzione per forze di causa maggiore e danno giustamente priorità al comparto medico-sanitario. “Siamo disperati. E la grande distribuzione – la stessa che non riconosce i forti aumenti subìti dalle nostre aziende per i rincari dell’energia e delle materie prime (fino al 130-150%) – è arrabbiata perché non riusciamo a soddisfare le loro richieste di acqua gassata”, conclude Bertone. Vi immaginate un mondo senza bollicine?