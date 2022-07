Ilary Blasi scappa in Tanzania per pensare a se stessa

Ilary Blasi e Totti si sono lasciati ufficialmente e a pochi giorni dal doppio comunicato stampa, Ilary ha deciso di allontanarsi dai riflettori e prendersi una breve vacanza insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel, e in compagnia dell'inseparabile sorella Silvia è sparita qualche giorno in Tanzania in un resort di lusso. In mezzo alla Savana Hilary si sente sicuramente più libera, lontana dal gossip romano e si è concessa anche uno scatto in topless mentre ammira il paesaggio.

Se il fatto che Totti abbia un'altra è dato quasi per scontato, anche su di lei aleggia qualche dubbio, almeno su possibili scappatelle del passato e più recenti: si parla di Anonino Spinalbese e Luca Marinelli, ad esempio.

Sembra chiaro che la conduttrice voglia andare avanti, godersi un po' di solitudine e superare questo momento, continuando a condividere con i fan alcuni momenti della sua vita, ma chiedendo rispetto per le questioni più delicate come la separazione. Il viaggio prosegue tra un safari per ammirare le specie del posto e un bicchiere di vino forse per affogare l’amarezza della fine del suo matrimonio. Dal canto suo Totti è sparito dai social, probabilmente in fuga dai paparazzi che vogliono pinzarlo con la presunta amante, Noemi Bocchi.