Alfonso Signorini battezza il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ieri hanno celebrato il battesimo di Gabriele, il loro primo figlio insieme. La cerimonia è avvenuta ad Agrigento e il padrino del piccolo è Alfonso Signorini, il conduttore del GfVip che li ha fatti incontrare e innamorare. L’influencer tornò nello studio del reality, due anni dopo la sua partecipazione con il pancione ben visibile. In quell’occasione chiese al conduttore di essere il padrino del piccolo: "Voglio che lo battezzi tu" disse, ricevendo una risposta positiva e immediata da parte del conduttore. Clizia che si è tenuta per tutta la giornata lontana dai social, nonostante sia il suo mestiere esserci, ha scritto: "Siamo felici ma ko. Non siamo stati social perché abbiamo vissuto un momento magico e abbiamo voluto godere di questo momento. Domani vi racconterò la nostra fiaba". Signorini ha voluto raccontare come tutto è iniziato: "Clizia mi disse, ‘Alfonso, voglio fare questa esperienza per ricominciare da capo la mia vita. Mi disse ‘non voglio innamorarmi, voglio vivermi l'allegria’ … ‘Poi è arrivato lui’, mi disse”.

Il bambino è l’evidente dimostrazione che ciò che accade al GF è vero: “L'amore quando c'è non si può combattere – ha detto il conduttore – sono felice che questo bambino meraviglioso sia qua perché questa è la dimostrazione che non solo il GF VIP è vero, a differenza di quanto dicono che è tutto scritto e finto. Questa è la dimostrazione di vita vera, con il loro amore combattuto, sono contento perché al di là del Grande Fratello, a noi interessa la vita, l'amore, le emozioni”.

Infine ha fatto i suoi auguro al piccolo Gabriele: “Sono contento perché questo bambino è anche un po' mio, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui”.