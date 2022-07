La tricheca Freya è tornata: a Oslo è una piccola star

Freya è la tricheca arrivata nel fiordo novergese di Oslo ad aprile. Da allora è diventata una piccola celebrità, amata dalle persone del posto e dai media che la immortalano in posizione sempre più buffe. In questi giorni Freya si trova a Baerum, una zona residenziale nell'area metropolitana di Oslo. Il tricheco è un animale selvatico che non ama essere avvicinato troppo dalle persone, per questo i biologici si stanno assicurando che abbia la sua privacy. Rolf Harald Jensen, del direttorato della pesca, ha spiegato che Freya “è un animale selvatico. In base a quanto abbiamo osservato vive bene. Mangia ed è in buona condizione di salute”. Si stima che l’animale pesi intorno ai 600 kg; si tratta di un giovane esemplare femmina ed il suo habitat naturale è l'oceano aperto e l'Artico. Per questo motivo è molto strano trovarla a Oslo, nel sud del Paese. Secondo la teoria dello scienziato la tricheca sarebbe entrata nel fiordo per errore mentre era in viaggio verso nord per andare nell'Artico, presso le isole Svalbard. Sebbene sia affascinante, a qualcuno la sua presenza inizia a “pesare”: Freya ha danneggiato molte imbarcazioni, soprattutto salendo sui gommoni ormeggiati per fare un riposino, che dura anche una ventina di ore. Prima o poi ripartirà alla volta delle Svalbard, ma non ha fretta secondo gli scienziati, infatti Freya è ancora cucciola e solo tra 3 o 4 anni potrà accoppiarsi, nel frattempo gioca e si riposa.