Da chi dipende il nostro futuro climatico?

Un'analisi pubblicata su Environmental Innovation and Societal Transitions ha concluso che sono 200 le aziende che hanno in mano il destino climatico dell'umanità. Il team di ricercatori canadesi ha scoperto che da queste aziende, soprannominate Carbon Underground 200 o CU200, dipende il 98% delle future emissioni, frutto delle riserve di petrolio, gas e carbone del mondo intero. E se andiamo a vedere, circa la metà di queste aziende è riconducibile ad appena dieci attori finanziari, che da soli possono cambiare le sorti climatiche della Terra: le riserve di combustibili fossili di queste grandi aziende, possono da sole produrre 674 gigatonnellate di CO2. Una quantità del genere è in grado di far aumentare la temperatura media globale di oltre 1,5 °C sui livelli preindustriali. La conclusione dei ricercatori è chiara: “È giusto che ognuno di noi continui a fare del suo meglio per contrastare i cambiamenti climatici, ma senza l'intervento di questi attori finanziari non riusciremo a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni ed evitare la catastrofe climatica”, sottolineano i ricercatori.