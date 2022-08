Il sesto senso può salvare la vita

Su Reddit un utente ha chiesto di raccontare quelle volte in cui hanno preso decisioni in base all’istinto e ne hanno tratto beneficio. Tra i racconti sono emersi alcuni episodi impressionanti, occasioni in cui il sesto senso ha salvato proprio la vita a qualcuno.

A dicembre del 2004 una famiglia aveva prenotato una vacanza in Sri Lanka. Tutto pronto per la partenza, ma la mamma ha deciso che non bisognasse più andare, ma senza saper spiegare il perché. A quel punto la famiglia si era recata nell’entroterra da parenti. Poche sere dopo, a tavola, videro al telegiornale le immagini dello tsunami che spazzava via l’albergo in cui avrebbero dovuto alloggiare.



In un’altra occasione un bambino di cinque anni si trovava in macchina con la mamma. Fermi al semaforo il bimbo ha deciso che doveva sedersi dietro (si trovava sul sedile anteriore), scavalcando il sedile senza nemmno uscire dalla macchina, mentre la mamma imprecava per la mossa azzardata. Appena ripartiti una macchina aveva sfondato la fiancata dell’auto e il bambino sarebbe morto se non si fosse andato a mettere dietro.



Infine la storia di una donna, la zia dell’utente che ha condiviso la storia. La donna aveva un rapporto un po’ altalenante con il fratello (il padre dell’utente/narratore). Una notte però lui l’aveva chiamata inaspettatamente, mentre lei si trovava al college, solo per sincerarsi che stesse bene. Lui le aveva detto che non sapeva come mai, ma voleva sentirla e verificare che fosse tutto ok. Lei aveva confermato di stare bene e lo aveva ringraziato per quella chiamata. Confessò solo molto dopo che teneva in man delle pillole con cui quella notte aveva deciso di farla finita, ma non lo fece, proprio grazie a quella chiamata.

Insomma, l’istinto va assecondato e in generale, non facciamoci cogliere dalla pigrizia, se ci capita di non sentire una persona cara da un po’, una chiamata non può che fare bene!