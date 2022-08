6000 euro per un’opera d’arte fatta con gli scarti del McDonald’s

Si sa che la maggior parte di quelli che ordinano un panino da McDonald’s, la prima cosa che fanno è aprirlo ed eliminare il cetriolo al suo interno; quasi nessuno infatti lo apprezza. Ma da oggi attenzione a buttarlo perché qualcuno lo ha utilizzato per guadagnare un piccolo gruzzoletto: un artista di nome Matthew Griffin ha creato un’opera d’arte che ha come soggetto proprio il cetriolino scartato di McDonald’s. La scultura raffigura una fetta di cetriolo scaraventata sul soffitto, dove è stata trattenuta dalla salsa dell’hamburger. L’artista australiano ha allestito addirittura una mostra presso la Michael Lett Gallery di Auckland, in Nuova Zelanda. L’opera si chiama Pickle (cetriolino in inglese) ed è in vendita a 6.000 euro. Il direttore della Fine Arts di Sydney che rappresenta Griffin, ha confermato che si tratti di un’opera ironica, in caso ci fossero dubbi: “In generale, non sono gli artisti a decidere se qualcosa è arte o meno, sono loro che fanno e realizzano le cose. Se qualcosa ha valore e significato come opera d’arte è il modo in cui noi collettivamente, come società, scegliamo di usarla o di parlarne. Per quanto questo sembri un cetriolo attaccato al soffitto – e non c’è alcun artificio, è esattamente quello che è – c’è qualcosa nell’incontro con questa scultura o gesto scultoreo”. Anche se sarete tentati, non rifatelo a casa, se non riuscite a vendere il vostro cetriolo a 6k, andrete in perdita a ridare il bianco del soffitto!