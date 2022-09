Il Club esclusivo per eccellenza apre a Milano: diventare cosi costa 10 mila euro

Il primo club The Core aprì a New York nel 2005 da un’idea di Jennie e Dangene Enterprise, che volevano creare un club privato dedicato ad arte, architettura, cultura e benessere. Un ristretto circolo elitario che dopo la grande Mela ha scelto di aprire a San Francisco e adesso a Milano (entro il 2023). Ad ospitare il tempio del potere sarà un edificio in Corso Matteotti 14: il progetto è seguito da uno studio di architettura (M1 Atelier) che vuole sviluppare la location del club su 5 livelli e 4000 metri quadrati. Dentro ci sarà comodamente spazio per un teatro, una libreria, una galleria d'arte, ristoranti, bar, speakeasy, otto suite per i membri, una palestra e una clinica rigenerativa dedicata alla longevità. Come intuite non è un club per tutti, per entrare è necessario ricevere un invito e superare una selezione; è richiesta, inoltre, una quota di iscrizione di 10mila euro più una fee annuale. Ai milanesi è andata ancora bene se si pensa che a New York The Core chiede 50mila dollari di ingresso più 15mila l’anno. Il tutto in cambio di incontri esclusivi e possibilità di affari, oltre alle coccole di una struttura del genere. Altro requisito necessario per accedere all’exclusive club è quello di lavorare in uno di questi settori: moda, design, finanza, automotive, media, tecnologia, ristorazione, arte e cultura, architettura e servizi, con un occhio di riguardo per gli under 30. L’apertura è fissata a maggio 2023. Candidati?