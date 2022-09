Jane Fonda ha il cancro: “Sono fortunata perché mi posso curare”

Due giorni fa l’attrice Jane Fonda, 84 anni, ha annunciato su Instagram di avere il cancro e lo ha fatto con queste parole: "C'è qualcosa di personale che voglio condividere – ha scritto in un post –. Mi è stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin e ho cominciato la chemioterapia. Si tratta di un cancro molto trattabile. L’80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata. Sono fortunata anche perché ho un’assicurazione sanitaria e ho accesso ai migliori dottori e trattamenti. Ho realizzato, dolorosamente, che sono una privilegiata per questo”. L’attrice ha voluto mandare un pensiero a tutti coloro che non possono permettersi un’assistenza sanitaria adeguata e negli Usa, sono in effetti molti. Secondo la diva è anche necessario parlare di più della malattia per trovare una cura, l’attrice ha fatto riferimento ai tipi di cancro legati a pesticidi e combustibili, di cui le persone non sono sempre consapevoli. Jane Fonda è da molto tempo impegnata nella battaglia a protezione dell’ambiente e ne ha approfittato per ribadire che non smetterà di portarla avanti, nonostante i problemi di salute. Fonda è consapevole di essere in là con gli anni, eppure si sente giovane, ma pronta ad affrontare la vecchiaia fisica, rimanendo uno spirito giovane, come ha dichiarato in un'intervista a Dbs di qualche tempo fa: “Sono super consapevole di essere più vicino alla morte. E non mi dà fastidio”, aveva dichiarato. "Il fatto è che sono ancora viva e a lavoro. Per cui wow!”.

In bocca al lupo per la sua battaglia contro il cancro!