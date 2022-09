Oggi ricominciano le scuole in alcune Regioni: ecco il calendario

La campanella a settembre torna a suonare; oggi i primi allievi a tornare a scuola sono quelli degli istituti di Bolzano: sono circa 90mila gli studenti che ricominciano oggi l’anno scolastico. Anno scolastico al via anche per le scuole dell'infanzia in Trentino e Lombardia. L'inaugurazione ufficiale del nuovo anno con Mattarella e il ministro dell’istruzione Bianchi è prevista il prossimo 16 settembre a Grugliasco (Torino), all'Istituto di Istruzione Superiore "Curie-Vittorini", insieme ad alcuni rappresetanti di istituti di tutta Italia.

Ecco le date di inizio lezioni, invece, per le altre Regioni: 12 settembre Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, provincia di Trento; 13 settembre Campania; 14 settembre Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria; 15 settembre Emilia-Romagna, Lazio, Toscana; 19 settembre Sicilia e Valle d'Aosta.