Il puzzle più difficile del mondo è firmato Clemens Habicht: ha 5000 pezzi di colore diverso

Il puzzle considerato più difficile al mondo è composto da 5000 pezzi, tutti di un colore ( o meglio di una sfumatura) differente. Il “disegno” è stato fatto da Clemens Habicht.



Da 1000 pezzi a 5000 pezzi per diventare il puzzle più difficile in assoluto

Clemens Habich aveva già creato un puzzle complicato: 1000 pezzi per riprodurre l’iride cromatica e fare impazzire gli appassionati dei giochi di incastro. Questa volta il puzzle è davvero difficile: 5000 pezzi per comporre un puzzle di 153x101 centimetri. I pezzi sono pochi in confronto ai 51.000 del puzzle più grande del mondo, ma la difficioltà sta nelle sfumature. I pezzi del puzzle, infatti, riproducono altrettanti colori della gamma CMYK, astenersi daltonici.

Chi è Clemens Habicht, autore del puzzle più difficile del mondo

Clemens Habicht è un designer, un grafico, un film maker, insomma un artista a 360 gradi che ha voluto sfidare gli amanti dei puzzle con questo puzzle di sfumature cromatiche: “L’idea è nata mentre facevo un puzzle particolarmente difficile – ha spiegato l’autore – osservando le sottili differenze di blu nel cielo da riprodurre. Ho scoperto che senza la presenza di dettagli dell’immagine che aiutano a localizzare un pezzo, mi affidavo solo ad un senso intuitivo del colore. Posizionare una tessera era molto più soddisfacente rispetto alle aree con i dettagli”.

Un puzzle colorato, ma senza alcun disegno, che rilassa chi lo fa

Il puzzle più difficile del mondo è complicato perché non c’è alcun disegno di riferimento che aiuti chi lo sta costruendo: solo colori. Il perché fare un puzzle è terapeutico, lo spiega direttamente Habicht: “Lavorare al puzzle è stranamente calmante e rilassante, quasi terapeutico. Quando ogni pezzo si incastra perfettamente all’altro nella sua giusta posizione si ha la sensazione di una piccola vittoria”.