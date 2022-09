Quali sono le soft skill che i reclutatori cercano per assumere qualcuno?

Nel mondo del recruiting si sta facendo sempre più spazio un fenomeno: il talent shortage. Che significa? Vuol dire che le aziende cercano alcuni profili specifici che non riescono a trovare. In questo articolo vi diremo le 5 soft skill più ricercate da recruiter e datori di lavoro.

Le aziende non trovano persone con hard skills e soft skills adeguate

Le aziende faticano a trovare personale: sia per quanto riguarda la formazione tecnica e specifica di settore, ma anche per quanto riguarda le soft skills.

Francesca Verderio, Talent Acquisition Manager di Zeta Service (azienda che si occupa di servizi dedicati alle Risorse Umane) ha provato a interpretare i cambiamenti del mondo del lavoro di questi tempi: “Questa difficoltà a trovare i talenti rischia di diventare una nuova normalità – spiega – I lavoratori stanno ridefinendo il work life balance dando sempre più priorità alla loro vita privata e per questo motivo le aziende devono modificare il loro approccio alla gestione dei talenti. Offrire semplicemente uno stipendio più alto, premi e benefit è un modello datato e controproducente: occorre immaginare una diversa cultura del lavoro dove i dipendenti sono apprezzati e incoraggiati a soddisfare i propri interessi e le proprie ambizioni per ottenere un più alto livello di fidelizzazione”.

Quali soft skills sono più ricercate e premiate dai recruiter?

A completare il profilo professionale insieme alle hard skills ci sono sicuramente le soft skills. Le più apprezzate da chi deve selezionare il personale sono 5:

Smart Teamworker – La capacità e il desiderio di collaborare anche da remoto in maniera attiva per concludere brillantemente un progetto. Saper gestire quindi il lavoro in team anche se non si è fisicamente viciniì.

Time Management – Definizione delle priorità, organizzazione interna autonoma per una buona gestione del tempo. Riuscire a definire in anticipo gli obiettivi e ottimizzare gli sforzi è una caratteristica molto apprezzata.

Adaptability – Adattabilità: essere aperti alle novità e disponibili ai cambiamenti si scenario, sia che voglia dire nuovi colleghi, che nuovi progetti.

Critical Thinking – La capacità di analizzare in modo oggettivo esperienze e informazioni è sempre stato apprezzata, ma anche quella di essere in grado di individuare le criticità che si incontrano, affrontandole in maniera costruttiva, è fondamentale.

Knowledge Management – L’abilità nell’acquisire, organizzare e riadattare dati e informazioni che arrivano da fonti diverse è un valore aggiunto. Le informazioni confuse non sono utili a nessuno!

Quali di queste 5 soft skills fondamentali oggi nel mondo del lavoro credi di avere?