Friends with Benefits: cosa significa?

L’espressione più diffusa e conosciuta è quella inglese “Friends with Benefits” che in Italiano letteralmente sta per “amici con benefici”, ma potremmo definire il concetto anche con “amici di letto”. Si tratta di due persone legate da un rapporto di amicizia che hanno effusioni e rapporti sessuali, ma senza avere una relazione stabile “romantica”.

I 5 motivi per cui si diventa friends with benefits

Uno studio ha voluto indagare le ragioni per cui si sceglie di avere questo tipo di rapporto. The Canadian Journal of Human Sexuality ha individuato almeno quattro diverse ragioni per cui si intraprendono le relazioni da "amici di letto".

Solo sesso: si è interessati al mero atto sessuale.

Connessione emotiva: si desidera una maggiore vicinanza e/o intimità.

Semplicità di relazione: si vuole una relazione non complicata e senza stress.

Evitamento di una relazione: si preferisce rinunciare agli elementi esclusivi e/o romantici di una relazione monogama tradizionale.

Quali sono le regole dei Friends with Benefits

Diventare amici di letto e restare in buoni rapporti prima dopo e durante questo tipo di relazione non è una cosa semplice, per farlo occorre rispettare alcune regole. La prima regola riguarda una comunicazione aperta, sincera, efficace. Una relazione di questo tipo è destinata ad avere una scadenza (ad esempio all’arrivo di un partner effettivo) per cui è sano che entrambi i partecipanti ne siano coscienti.

Per farlo è utile:

definire la relazione;

stabilire le aspettative;

delineare i confini.



Un’altra regola aurea è l’onestà: non devono esserci non detti. Una relazione di questo tipo è paritaria, se una persona vive questa relazione come un compromesso perché pensa che l'accordo alla fine si trasformerà in qualcosa di più serio, mentre l'altro non ha assolutamente alcuna intenzione che ciò accada, questo è già un grosso problema. Se si desidera qualcosa di più dall'amico di letto, occorre manifestare subito questa volontà.

Il sesso poi dev'essere sicuro, anche se si è amici di letto e ci si conosce.

Tra amici con benefici la gelosia non è tollerabile, così è da evitare l’innamoramento.

Se si rispettano tutte queste regole allora si può diventare buoni friends with benefits.

I vantaggi e gli svantaggi di essere amici di letto

Essere friends with benefits ha una serie di punti di forza e altri di debolezza. Per quanto riguarda i vantaggi, si tratta di un rapporto leggero, dove si può essre tranqullamente se stessi e sperimentare le gioie del sesso in un contesto di confidenza e spensieratezza, senza paranoie insomma; senza aspettative e senza rischio di delusioni.

Gli svantaggi invece sono rappresentati soprattutto dal rischio di rovinare un rapporto di amicizia. Bisogna mettere in conto la possibilità che uno dei due individui coinvolti inizi a provare qualcosa di diverso, rovinando il delicato equilibrio che una relazione di amici di letto ha.

Per scongiurare le complicazioni però, rimandiamo alle regole da seguire e la più importante è la sincerità reciproca!