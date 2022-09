Fa l’amore con due uomini diversi: nascono due gemelli con padre diverso

In Portogallo una ragazza di 19 anni è stata protagonista di un parto gemellare molto particolare. Ha avuto due rapporti sessuali lo stesso giorno con uomini differenti e poi è rimasta incinta di due gemelli, sicuramente avrà avuto il dubbio su chi fosse il padre dei due bimbi. Quello che non poteva immaginare è che i padri erano due, come i bambini.

Che cosa è la superfecondazione eteroparentale

Due gemelli possono nascere dallo stesso ovulo, fecondato da due spermatozoi, oppure da due da ovuli diversi, fecondati da due diversi spermatozoi, certo questo fenomeno è già molto raro. Se gli spermatozoi sono dello stesso uomo non c’è nessun “problema”, ma se gli spermatozoi appartengono a uomini diversi si parla di superfecondazione eteroparentale. Quello della donna portoghese è il ventesimo caso (conosciuto) al mondo di superfecondazione eteroparentale, cioè di gemelli diversi e nati da un padre differente.

La gravidanza della donna che aveva in grembo due gemelli da padri diversi

La giovane donna ha portato serenamente avanti la gravidanza, ma solo quando i figli sono nati e ha notato le evidenti differenze, ha avuto i primi sospetti e ha effettuato un test del DNA: sorpresa! I gemelli non erano entrambi dell’uomo con cui stava, ma uno dei due era figlio di un rapporto occasionale avuto il giorno del concepimento, da un ragazzo poi sparito nel nulla.

Le parole del dottor Túlio Franco

Il medico che ha seguito la gravidanza, il dott. Túlio Franco era molto stupito di quanto accaduto: “I piccoli sono nati sani e non hanno avuto problemi di salute. È estremamente raro. Succede ad una persona su un milione. Non avrei mai immaginato di vedere un caso come questo nella mia vita”, ha dichiarato il dott. Franco.

Un lieto fine per i gemelli nati da padre diverso

La donna non poteva immaginare che facendo sesso con due uomini lo stesso giorno potesse accadere una cosa del genere, ma tutto è andato per il meglio. I gemelli hanno due padri diversi sulla carta, ma l’attuale compagno della donna si prende cura di entrambi i gemelli come fossero ugualmente suoi figli. Tutto è bene quel che finisce bene!