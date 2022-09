Federica Pellegrini a cuore aperto al Corriere: presto arriveranno i figli

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, è la prima volta che parla dopo il sontuoso matrimonio con Matteo Giunta.

Federica Pellegrini: il difficile ritiro dal nuoto lo zampino del Covid

“Decidere di smettere di fare quello che hai fatto per vent’anni non è stato facile – confessa Federica al Corriere della Sera – perché quando sei in acqua ti senti un po’ Dio, un po’ un super eroe. Però, ho subito un Covid duro, non ho mai recuperato al cento per cento e, già da un anno, il corpo mi diceva di fermarmi. Se fossi andata avanti, non avrei performato come prima e non me lo sarei perdonata”.

La vita dopo il ritiro: il matrimonio e le mille attività

“Dopo il ritiro, ho cominciato a fare tremila cose, non sono stata a casa a guardare il soffitto”. In effetti tra una cosa e l’altra ha avuto modo di organizzare il matrimonio con Matteo Giunta, celebrato a Venezia il 27 agosto. “Per due anni, è stato il mio preparatore atletico – racconta – poi, è diventato l’allenatore effettivo e, negli ultimi quattro anni, siamo stati insieme, abbiamo convissuto”.

I due sono molto diversi, a sentire Federica, ma il loro incastro è perfetto: “È il mio opposto, io sono istintiva e lui invece è riflessivo, combaciamo bene. Sia nello sport sia nella vita, lui sa come disinnescarmi. Io innesco, lui disinnesca”.

Lei è gelosa e impulsiva, lui calmo riflessivo e comprensivo

L’ex nuotatrice ha raccontato al Corriere del suo fisiologico bisogno di litigare, tanto da provocare per il solo gusto di poter alzare un po’ la voce: “Siccome con lui è assolutamente impossibile litigare, ogni tanto, io innesco perché, fisiologicamente, ho bisogno di litigare: fa bene, ti sfoghi, resetti, ricominci da capo. Ho tirato su delle litigate per cavolate incredibili, solo per chiuderlo in un angolo e vedere una sua reazione”.

Matteo deve essere un santo, Federica non fatica ad ammettere che in caso di gelosia, accede tranquillamente al suo telefono per controllare in prima persona che tutto vada per il verso giusto: “Io, se ho il dubbio, entro nel suo telefono. So tutti i codici – confessa – Matteo sa che li ho. E non li cambia: se no, vuol dire che ha qualcosa da nascondere. Però, non entro nel suo telefono tutti i giorni”.

I cani sono il presente e nel futuro (imminente) ci sono i figli: Federica Pellegrini vuole diventare presto madre

Federica ha poi raccontato della vita con i loro quattro cani, a suo dire impegnativi: “Quattro bulldog francesi, molto impegnativi: non puoi lasciarli tutto il giorno da soli. Ogni due o tre ore, a casa, deve tornare qualcuno. Non tutti gli uomini si sarebbero prestati". Ma oltre ai "quadrupedi”, come li chiama Matteo, arriveranno presto anche i figli: “I figli arriveranno, li desideriamo, ma vedremo come va intanto con uno. Non vedo l’ora di essere madre. Parlano tutti della connessione incredibile con qualcosa che sta crescendo dentro di te: ho una gran voglia di sentire che effetto fa avere la pancia”.

Il futuro lavorativo di Federica Pellegrini? Nuoto e forse la TV

Dopo l’esperienza televisiva con Italia’s got talent, Federica prende in considerazione un futuro lavorativo sul piccolo schermo: “Se la tv verrà e mi accorgo che sono abbastanza capace, va bene. Nel nuoto, ci sono già a livello istituzionale, sono membro del Comitato Olimpico Internazionale e sono nella commissione atleti della Federazione Internazionale Nuoto, ma mi piacerebbe fare qualcosa coi ragazzi a contatto con l’acqua: stiamo studiando un progetto, vedremo”.

In bocca al lupo a Federica per il suo futuro dia lavorativo che privato!