Il matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stato un sogno

Sono passati due giorni dal matrimonio da favola tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta, convolati a nozze il 27 agosto a Venezia. Ora stanno spuntando tutte le foto e i video dei momenti più salienti, emozionanti, ma anche sexy del loro giorno speciale. Durante il ricevimento, i due novelli sposi si sono lanciati in un’esibizione molto sensuale: un tango, performato davanti agli oltre 150 ospiti presenti alla cerimonia e alla successiva festa, Il ballo, ripreso da molti dei presenti, è stato condiviso sui social e ha colpito proprio per la carica di erotismo del loro passo a due, d’altronde il tango è il ballo hot per eccellenza!

Per il resto il loro è stato un matrimonio tradizionalismo: si sono scambiati le promesse nella Chiesa di San Zaccaria, a Venezia davanti ad amici e familiari, e con molti curiosi e fan fuori ad attenderli. Lei in abito bianco con velo e lui in un vestito blu; rosa infine per le cinque damigelle. Il ricevimento si è tenuto nell'esclusivo JW Marriot Venice Resort, e dopo la festa gli sposi hanno trascorso la prima notte di nozze all'Hotel Danieli, lo stesso albergo dove Matteo Giunta ha chiesto la mano alla sua Federica.

Lui è stato il suo allenatore per anni, i due si amano dal 2018, ma solo un anno fa, dopo il ritiro dalle scene sportive della nuotatrice, hanno ufficializzato la loro storia, annunciando dopo poco anche le nozze. Tanti auguri!