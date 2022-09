Whatsapp: presto via la funzione “Online” nella chat più popolare

La versione 2.22.20.9 di WhatsApp Beta per smartphone Android introdurrà una novità assoluta e molto vantaggiosa per chi vuole evitare “rotture di scatole". Ci sarà infatti la possibilità di stabilire chi può vedere se siamo “Online” o meno. L’opzione, però, sembra essere collegata a quella relativa all’Ultimo Accesso, se rinunciate a una, rinunciate anche all’altra.

Migliaia di relazioni salve grazie a questa novità di Whatsapp

Una miriade di litigi nascono proprio per colpa di Whatsapp. “Cosa ci facevi online alle 3 di notte?”, “Come mai sei online e non mi rispondi”, ecc. Queste frasi le hanno dette o sentite tutti prima o poi. D’ora in poi potremo liberarci di questo spionaggio continuo che porta a folli discussioni.

Come si toglie l'Ultimo accesso e lo stato “Online”

Whatsapp ha previsto diverse opzioni di privacy: se si è stabilito che nessun contatto può verificare il nostro ultimo accesso su WhatsApp, allora nessun contatto potrà vedere se siamo “Online”. Se nell’Ultimo Accesso, però, si ha la possibilità di scegliere tra quattro opzioni (tutti, i miei contatti, i miei contatti eccetto “X” e nessuno). Per la visibilità dello stato “Online” è invece possibile scegliere solo tra due opzioni: tutti o uguale all’Ultimo Accesso.

L’unico dubbio è che nascondere l'Ultimo accesso e Online rischia di essere un altro spunto per qualche litigio di coppia, facendo pensare al partner che ci sia effettivamente qualcosa da nascondere. Insomma non c'è verso, Whatsapp sarà sempre motivo di discordia! Però per la privacy l apossibilità di nascondersi anche se online è un bel passo avanti.