Stare nella natura fa bene al cervello e al corpo

Una ricerca ha voluto offrire un’ulteriore prova dei benefici del tempo passato in mezzo alla natura.

Lo studio per valutare i benefici della vita in natura

Lo studio è stato condotto in Germania e ha valutato la vita in ambiente urbano, in correlazione con problemi psicologici come ansia, depressione e perfino schizofrenia. Lo studio ha valutato i cambiamenti che si verificano nel cervello dopo appena un’ora trascorsa all’aria aperta e in mezzo alla natura.



La ricerca vera e propria

Gli scienziati del Max Planck Institute for Human Development di Berlino hanno sfruttato la risonanza magnetica funzionale (fMRI), che registra i cambiamenti del cervello in tempo reale. Nella ricerca vera e propria sono stati coinvolti 63 volontari adulti e sani che hanno compilato un questionario che induceva stress negli intervistati. Poi divisi in due gruppi, metà dei volontari ha trascorso un’ora nel bosco e l’altra metà un’ora in città. Al loro ritorno sono stati sottoposti a un altro questionario con l'intenzione di sottoporli a ulteriore stress.



I risultati della ricerca

I volontari che avevano passeggiato nel bosco facevano poi registrare una scarsa attività dell’amigdala, una struttura del cervello coinvolta nell’elaborazione dello stress. “I risultati supportano la relazione positiva precedentemente ipotizzata tra natura e salute del cervello, ma questo è il primo studio a dimostrare il nesso causale”, ha dichiarato il neuroscienziato ambientale Simone Kühn, capo del Lise Meitner Group for Environmental Neuroscience presso il Max Planck Institute for Human Development.



La città non è stressante

La natura rilassa, è stato provato, ma non è colpa della città se siamo stressati, almeno stando ai risultati dello studio che non ha registrato un aumento dello stress nei soggetti che hanno passeggiato in città per un’ora. Questo potrebbe significare che comunque passeggiare è un’attività che fa bene, meglio ancora se fatta nella natura.