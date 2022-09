Totti: compleanno con Noemi Bocchi e bacio di fronte agli invitati

Francesco Totti ha festeggiato i suoi 46 anni vicino Roma insieme a pochi amici intimi, ai figli Cristian e Chanel e a Noemi Bocchi, la sua nuova frequentazione dopo l’addio a Ilary Blasi. Secondo Il Messaggero tra i due sarebbe anche scattato il bacio allo scoccare della mezzanotte.

Gli auguri dei figli al pupone

Il compleanno di Totti è la prima ricorrenza importante del “dopo Ilary”. Totti ha ricevuto gli auguri social dai figli Cristian e Chanel, in silenzio, come prevedibile, l'ex Ilary Blasi. Cristian, il primogenito ha postato una foto col padre e ha scritto: “Auguri vita, ti amo da morire”. Chanel, invece, ha scritto: “Auguri all'unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo”. Gli ultimi turbolenti avvenimenti familiari non sembrano aver scalfito l’amore dei ragazzi verso i genitori, anche se ormai separati ufficialmente.

Noemi Bocchi sull’auto di Totti

La loro storia è ancora super riservata, forse in attesa delle carte del divorzio. Ma gli indizi sulla loro relazione sono ovunque. Oltre al presunto bacio scambiato al compleanno, ci sarebbe la nuova auto di lei. Noemi è stata avvistata in giro per la capitale su un’auto elettrica che guarda caso è proprio quella di cui Totti è testimonial. Una coindidenza? Eppure la sua automobile fino a poco tempo fa era un’altra!

Ilary Blasi se la prende con Nucciatelli

Dopo un lungo silenzio, Ilary Blasi ha deciso di passare ai fatti. In particolare sarebbe stufa delle voci e delle interpretazioni personali messe in giro da un sedicente amico di famiglia, Alex Nuccetelli, che in effetti avrebbe parlato già molte volte della loro rottura. Ilary ha deciso di procedere per vie lagali contro di lui “a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio”.