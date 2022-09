Francesco Totti e Ilary Blasi: non c’è l’accordo, si va in tribunale

Gli avvocati sono fermi sulle loro posizioni: l’accordo non c’è e l’unica via sembra essere rimasta il tribunale. Stando a ciò che dice Il Corriere della Sera, Ilary Blasi avrebbe rifiutato le offerte (generose) fatte dal Pupone.

I due non si sono praticamente mai espressi, salvo rilasciare una dichiarazione ufficiale al momento dell’addio definitivo. Dietro quel silenzio c’è evidentemente una buona dose di risentimento. Gli avvocati sono schierati per il match che si svolgerà a questo punto in tribunale: da una parte Antonio Conte e Anna Maria Bernardini De Pace per Francesco Totti e dall’altra Alessandro Simeone per Ilary Blasi.

Le dichiarazioni di Totti hanno aggravato la situazione

A rendere il clima ancora più teso sarebbero state le dichiarazioni di Totti che avrebbe detto di non aver tradito lui per primo, ma di aver trovato sul telefono dell’ormai ex moglie, alcuni messaggi compromettenti e di aver quindi vissuto attimi di puro sconforto che Noemi Bocchi ha aiutato ad alleviare. Ilary non deve aver preso bene queste parole.

La convivenza forzata all’EUR

Nonostante le voci sui reciproci trasferimenti, i due vivono ancora nella mega dimora all’EUR, essendosi divisi equamente gli spazi, abbondanti, per muoversi senza intralci reciproci. Al momento anche la routine con i figli non è cambiata di molto, sono entrambi genitori sempre molto presenti.

Il compleanno con Noemi Bocchi

La goccia che ha fatto traboccare il vaso di un rapporto già colmo di screzi, è stata probabilmente la cena di compleanno di Totti con invitata Noemi Bocchi con cui ci sarebbe stato anche un bacio davanti a tutti i presenti. Insomma il ruolo di Ilary Blasi sembra essere stato preso da una nuova donna, in maniera definitiva e plateale. Vedremo quanto costerà tutto questo all'ex capitano della Roma.