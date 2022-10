1 adulto su 5 non vuole figli: il mondo è sempre più childfree

Uno studio, condotto dai ricercatori della Michigan State University ha indagato la volontà delle persone di avere figli. Il risultato è che 1 su 5 non li vuole. Una decisione presa da giovani e che non cambia nel tempo, a quanto sostengono i ricercatori.

Lo studio condotto su 1500 persone

L’indagine ha coinvolto 1500 volontari che hanno completato il sondaggio condotto dall’Istituto per le politiche pubbliche e la ricerca sociale dell’università. A detta del prof. Zachary Neal, professore associato del dipartimento di psicologia della MSU, questo progetto di ricerca è tra i primi a concentrarsi specificamente sul conteggio degli adulti che scelgono di non avere figli. Neal ha affermato in un comunicato dell’università: “Il 21,6% degli adulti, ovvero circa 1,7 milioni di persone, in Michigan non vuole figli e quindi è ‘childfree’. Si tratta di un numero superiore alla popolazione delle nove città più grandi del Michigan”.

Jennifer Watling Neal, professoressa associata presso il dipartimento di psicologia della MSU ha spiegato: “Le persone, soprattutto le donne, che dicono di non volere figli spesso si sentono dire che cambieranno idea, ma lo studio ha dimostrato il contrario. Le persone decidono di non avere figli fin dall’inizio della loro vita, il più delle volte tra l’adolescenza e ivent’anni. E non sono solo i giovani a dichiarare di non volere figli. Le donne che hanno deciso di non avere figli da adolescenti hanno oggi, in media, quasi 40anni e non hanno ancora figli”.

Il punto sulle famiglie italiane

In Italia secondo gli ultimi dati ISTAT il 33,2 per cento delle persone vive da solo. Una percentuale che per la prima volta, nel 2021, supera quella delle coppie con figli, che sono il 31,2% delle famiglie. Secondo una proiezione dell’Istituto di ricerca nel 2045 ci saranno più coppie “childfree” che coppie con figli.

Le donne italiane secondo gli ultimi dati di Save The Children scelgono la maternità sempre più tardi (a 32,4 anni in media diventano madri) e fanno sempre meno figli. oggi si calcola 1,25 figli per donna in media.

Questi cambiamenti sociali sono certamente dovuti anche a una situazione sociale complessa: pochi aiuti statali che facilitino l’essere genitori, ad esempio. L’onere dei figli ricade ancora interamente sulle madri che quasi mai riescono a conciliare maternità e lavoro. In più la pandemia di Covid ci ha messo il suo, creando un clima di incertezza e instabilità, anche economica, che ha spaventato ipotetici nuovi genitori.