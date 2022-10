Scoop: annusare le flatulenze del partner fa bene alla salute

I peti sono spesso un tabù, ma oggi dobbiamo parlarne. Non per denigrarli come sempre, ma per dirlo a gran voce: i peti fanno bene a chi li annusa.

Perché annusare le flatulenze fa bene alla salute?

Non si tratta di uno strano fetish, ma di un fenomeno scientificamente provato: annusare le puzze del partner fa bene alla salute. Lo ha scoperto l’Università di Exeter, in Inghilterra, che non si sa bene per quale motivo ha intrapreso lo studio di questo fenomeno ed è arrivato alla singolare conclusione: annusare i peti potrebbe proteggerci da alcune malattie.

Il toccasana dell’acido solfidrico nei peti

L’aria che lasciamo andare contiene acido solfidrico, sarebbe lui il responsabile nei benefici che derivano dalle puzzette. Si tratta di un idracido diprotico fatto di materia gassosa incolore a temperatura ambiente. Per intenderci è questo che riempie l’aria di odore di uova marce.

La parola dell’esperto: Mark Wood

Il professore Mark Wood, che si è occupato dello studio sulle flatulenze, ha dichiarato: “Quando le cellule sono stressate a causa di una malattia, utilizzano gli enzimi per produrre piccole quantità di acido solfidrico. Quest’ultimo consente di mantenere un buon funzionamento dei mitocondri e delle cellule. Se non venisse prodotto, le cellule morirebbero senza poter controllare le infiammazioni”. L’acido solfidrico fa bene, ma in piccole quantità, altrimenti può anche diventare pericoloso. Quindi non esagerate con l’aria dal fondoschiena! Se esalato a piccole dosi, è in grado di prevenire malattie cardiovascolari e perfino concorrere alla prevenzione di patologie più serie, come cancro e demenza.

Se il vostro partner si lascia andare a un rilascio di acido solfidrico, si sta prendendo cura di voi!