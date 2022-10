Angelina Jolie accusa nuovamente Brad Pitt: “Ha picchiato me e i nostri figli”

Il New York Times ha riportato alcune dichiarazioni depositate in tribunale dagli avvocati di Angelina Jolie in cui ci sono maggiori dettagli su un’aggressione di cui si era già parlato in passato. Sul jet privato dalla Francia alla California, Brad Pitt alzò le mani sul figlio Maddox, che da allora non volle più saperne nulla del padre. Nelle carte si legge che "Pitt prese per il collo uno dei bambini e ne colpì un altro in faccia. Afferrò la Jolie per la testa e la scosse. Rovesciò poi della birra su di lei, birra e vino rosso sui figli".

Dopo quell’episodio Jolie ha chiesto il divorzio

Pochi giorni dopo quel brutto episodio in viaggio, Jolie ha chiesto il divorzio. Si sa che Brad Pitt aveva dei brutti problemi di dipendenza da alcol, che probabilmente lo hanno spinto ad avere i comportamenti violenti di cui parla Jolie e che comunque l'attore ha smentito.

Lui le ha chiesto di tacere sull’accaduto

Il divorzio tra i due vip è in corso da anni e durante la spartizione della loro azienda vinicola francese, la tenuta di Château Miraval, lui le avrebbe proposto di firmare "un accordo di riservatezza che le avrebbe contrattualmente vietato di parlare al di fuori del tribunale degli abusi fisici ed emotivi di Pitt su di lei e sui loro figli”. Lei rifiutò e l’attrice si rivolse quindi a un acquirente esterno. Pitt non voleva rovinarsi la fama, come è in parte successo a Johnny Depp per la vicenda con Amber Heard, anche se alla fine è stata lei a pagare cara la vicenda. Tutto qui sembra sempre più simile al brutto capitolo del processo che ha coinvolto Johnny Depp e l'ex moglie che si è di fatto concluso con l'assoluzione dell'attore del Pirata dei Caraibi, mentre lei ha dovuto sborsare milioni di risarcimento.