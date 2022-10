Questa donna ha pagato 20 mila euro per una terza tetta

Jasmine Tridevil ha dichiarato di aver speso 20mila euro per farsi impiantare una terza tetta. Il motivo? Passare inosservata davanti agli uomini.

L’idea del terzo seno

La donna, che in realtà si chiama Alisha Hessler, ha consultato 50 medici prima di trovare qualcuno che accettasse la sua strana richiesta. Durante un’intervista nel 2014 ha dichiarato: “È stato davvero difficile trovare qualcuno che lo facesse anche perché si infrange il codice etico”. Un medico, probabilmente esausto per la sua insistenza, ha ceduto, ma “mi ha fatto firmare un accordo di non divulgazione perché aveva paura di finire nei guai”. In effetti si tratta di un’operazione probabilmente mai fatta prima. Il medico le ha chiesto 20mila euro per eseguirla e crearle un seno a tre tette.

Le ragioni dell'operazione

La cosa ancora più strana è la motivazione per cui la donna ha dichiarato di aver fatto ricorso a questo strano intervento: lo avrebbe fatto per passare inosservata davanti agli uomini. Secondo lei avere tre tette l’avrebbe resa diversa e poco affascinante di fronte all’uomo medio. Secondo voi ha funzionato? Chiaramente no, ed era prevedibile. “L’ho fatto perché volevo rendermi poco attraente per gli uomini. Perché non voglio più uscire con nessuno. La maggior parte dei ragazzi penserebbe che il seno in più sia strano e disgustoso. Ma io posso ancora sentirmi bella, perché se mi truccassi e indossassi vestiti carini, potrei ancora, sai… sentirmi bella”.

Missione fallita quindi, gli uomini la guardano eccome, d’altronde una tetta in più non guasta certo. “Trovo che questo aspetto sia molto attraente e seducente. Ricevo molte più attenzioni da parte degli uomini quando ho la terza mammella. Sembra che l’uomo medio lo trovi intrigante”. ha spiegato Jasmine, oggi consapevole del fascino della sua nuova tetta.

I genitori non hanno accolto bene la nuova tetta

La mamma della ragazza quando ha visto la “novità” della figlia, non è stata felicissima: “Mia madre è corsa fuori dalla porta. Non vuole parlare con me. Non permette a mia sorella di parlarmi. Mio padre… non è affatto contento. Si vergogna un po’ di me, ma l’ha accettato”. ha dichiarato Jasmine.

Per rendere il più verosimile possibile il suo terzo seno, la ragazza ha dovuto farsi impiantare un capezzolo e si è fatta tatuare un’areola intorno all’area dell’intervento. Se vedeste una donna che ha tre tette, vi girereste a guardarla?