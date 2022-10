Tom Cruise sarà il primo attore a girare nello spazio: tutto confermato

Il primo film nello spazio (vero)

Quando ha iniziato la sua carriera di attore, Tom Cruise sicuramente non poteva immaginare che sarebbe stato anche un po’ astronauta. Eppure la Universal ha confermato che il divo di Hollywood girerà alcune scene nello spazio. Non c’è mai stato bisogno di andare nello spazio per girare un film ambientato nello spazio. Però farlo sarebbe (oltre che molto costoso) di sicuro effetto. L’idea di andare a girare nello spazio arriva da Tom Cruise e dal regista Doug Liman che hanno lavorato insieme sul set di Edge of Tomorrow e Barry Seal. Per rendere possibile la folle idea, la Universal vorrebbe stipulare un accordo con Elon Musk e la sua SpaceX e con la NASA.





L'annuncio della Universal

Donna Langley della Universal ha spiegato alla BBC cosa hanno in mente:

“Tom Cruise ci porterà nello spazio. Il piano è quello. Abbiamo in sviluppo un progetto grandioso con Tom, si prevede che faccia proprio quello! Porterà un razzo su una stazione spaziale e si girerà lì, potrebbe essere il primo civile a farsi un giro nello spazio, fuori dalla stazione spaziale”.



Secondo i rumors, il budget dovrebbe essere di circa 200 milioni di dollari, e a Tom Cruise andranno tra i 30 e i 60 milioni per compiere l’impresa che gli varrà anche l’ingresso nel Guinness dei Primati!

Tom Cruise e il successo di Top Gun: Maverick

Tom Cruise si prepara all'impresa "Spazio" dopo aver appena messo in saccoccia un bel successo con la pellicola TopGun: Maverick. Il film è alla 11ª posizione nella classifica delle cinquanta pellicole con il maggior incasso nella storia del cinema. Ha raccolto al botteghino un incasso mondiale di 1.476.420.739 dollari. Si tratta del film con il maggior incasso del 2022 ed è anche il film di Tom Cruise con il miglior incasso di sempre.