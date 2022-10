Si finge morto su TikTok per 311 giorni: un regista lo nota

Un uomo di nome Josh Nalley, si è fatto notare per una sua particolare dote attoriale su TikTok: sa fingersi morto molto bene. Così bene da essere stato notato dal regista di Csi Vegas!



Per 321 giorni il quarantaduenne si è filmato ogni volta interpretando un morto diverso in posizione diverse, a faccia in giù, in riva al fiume o su un prato, sia con il bel tempo che con il temporale; l’uomo non si è mai arreso ed è sempre riuscito a “morire” davanti alla fotocamera del suo smartphone. Il suo incessante e macabro lavoro è stato notato dagli addetti ai lavori di una delle crime series più celebri: “Ho ricevuto un'e-mail dalla CBS in cui si diceva che mi avevano visto su TikTok e volevano offrirmi la parte. All'inizio non ci credevo – ha raccontato Nalley in un’intervista – ma mi hanno portato in aereo in California. Si è scoperto che Mario Van Peebles era il regista di quell'episodio, quindi oltre a essere scelto per lo show, ho anche avuto modo di incontrarlo, il che è stato fantastico”.

Il regista ha ritenuto che Nalley fosse particolarmente naturale nel suo essere “morto”, nonostante non avesse mai seguito un corso di recitazione e così gli è stata data l’occasione fare il morto su un vero set, ma sempre per finta!





Csi Vegas

Csi Vegas è l’ultimo sequel di CSI - Scena del crimine, una delle più longeve serie del suo genere. Csi Vegas ha come protagonisti William Petersen e Jorja Fox nei panni di Gil Grissom e Sara Sidle. La serie avrà uan seconda stagione, come annunciato, e proprio in questa dovremmo poter vedere il morto diventato famoso grazie a TikTok.