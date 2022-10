Coppia condivide il suo “menù del sesso” per mantenere viva la coppia

Sheri Green, 54 anni, e il marito Derek, 55, che nella vita fa il life coach, hanno studiato un infallibile programma che prevede una regolarissima attività sessuale per la salute della coppia. Si fa sesso almeno 3 volte a settimana: mercoledì, sabato e domenica. La coppia ha raccontato di avere avuto una battuta d’arresto in ambito sessuale dopo la nascita della figlia, ma ora che la figlia ha 28 anni la loro vita sessuale va a gonfie vele ed è merito anche del loro programmino.

Il ricco menù del sesso

Il programma consiste in un vero e proprio menù con molte portate, ma composte da coccole e pratiche sessuali. Tra gli antipasti a scelta troviamo un massaggio ai piedi oppure un po’ di sesso orale. La portata principale, invece, può essere un massaggio a tutto il corpo o una doccia con sesso e poi, tra i dessert, una sessione di giochini di ruolo piccanti. "Abbamo iniziato a sentirci distanti – ha spiegato Sheri al Mirror – poi non sempre volevamo la stessa cosa, dunque abbiamo trovato questa routine. E poi abbiamo trovato diversi compromessi anche al di fuori del menu: ad esempio a Derek piacciono i film di azione, cosa che io detesto. E allora, se guardiamo un film di quel genere, lui mi dovrà massaggiare i piedi, e così via". La coppietta sembra aver trovato davvero un buon equilibrio dentro e fuori le lenzuola: "Il nostro menu ci aiuta a mantenere il rapporto sempre fresco e nuovo, c'è sempre una novità. Anche quando ci sentiamo stanchi o non abbiamo particolare voglia, c'è sempre qualcosa che ci può stuzzicare nel menu. E quando il sesso funziona, spesso funziona anche tutto il resto. Adesso abbiamo scelto mercoledì, sabato e domenica, ma stiamo pensando di aggiungere un altro giorno ancora. La chiave è parlarsi sempre. e comunicare all'altro i propri desideri".