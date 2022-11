Sposi negano il pranzo al fotografo durante il ricevimento: lui cancella tutte le foto

Questo matrimonio iniziava già male: gli sposi non avevano pensato di reclutare un fotografo professionista per il giorno più importante della loro vita, così, a ridosso del giorno della cerimonia hanno chiesto a un amico fotografo (e invitato) di svolgere lui il compito di immortalare i loro momenti più belli durante la cerimonia e il ricevimento. Il fotografo in questione era in realtà specializzato in fotografie di cani, ma per non lasciare a terra gli amici, ha accettato il lavoro per il modico compenso di 250 euro per oltre 12 ore di lavoro sotto stress e senza pausa. Per fare foto e video a un matrimonio si può arrivare a cheidere anche migliaia di euro per la sola giornata!



Dopo 7 ore ininterrotte di scatti, il fotografo si è voluto concedere una breve pausa per mangiucchiare qualcosa, ma gli sposi non hanno preso bene la sua decisione e gli hanno intimato di riprendere, visto che secondo loro gli scatti durante il banchetto erano di fondamentale importanza. Il fotografo, che tra l’altro doveva essere solo un invitato, era nero dalla rabbia per quel comportamento crudele e ha deciso di raccontare l’evento su Reddit. Dopo il rifiuto della pausa pranzo (alle 17 del pomeriggio), ha discusso con lo sposo: “Non potevo fermarmi a mangiare perché lui e la neo sposa dovevano essere fotografati in qualsiasi momento. Con il caldo, la fame, gli ho chiesto se era sicuro e lui ha detto di sì. Quindi ho cancellato tutte le foto che gli ho fatto davanti e me ne sono andato”. Il fotografo ha poi chiesto l’opinione degli utenti su Reddit e tutti sono concordi nel dire che i suoi amici sposi si sono comportati in maniera pessima; certo la vendetta è stata all’altezza dello smacco fatto!