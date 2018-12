Se ami il Natale c’è un perché: ecco la risposta della scienza

Cominci a cantare Michal Bubble da metà novembre? Non resisti alla voglia matta di andare in giro per mercatini di Natale alla ricerca di addobbi bizzarri e unici? Aspetti l’8 dicembre con impazienza per dedicarti all’albero con mille lucine? Se anche tu fai parte del popolo dei Christmas addicted e se questo periodo dell’anno ti mette gioia e buon umore, la “colpa” è del tuo cervello: secondo uno studio scientifico, infatti, ci sarebbe una regione che si attiva appena sente odore di panettone.

Lo studio è stato condotto nel 2015 da un gruppo di ricercatori danesi ed è stato pubblicato sul British Medical Journal. In pratica nel nostro cervello c’è un luogo, definito il “Cassetto di Natale”, dove risiedono sensazioni e ricordi legati al Natale e che si attiva quando le prime luminarie si accendono in città. Ovviamente non tutti ce l’hanno, e questo spiega perché ad alcuni viene l’orticaria pensando a Babbo Natale sulla slitta.

Lo spirito del Natale quindi esiste eccome. L’indagine dei ricercatori danesi è stata condotta su un gruppo ristretto di persone: in tutto 20, di cui 10 che credevano fortemente in Santa Claus e 10, invece, che non avevano nessuna tradizione in merito. Il campione è stato sottoposto a una serie di stimoli natalizi e la risposta è stata sorprendente. La risonanza magnetica ha, infatti, evidenziato che gli amanti delle festività natalizie a tali stimoli attivavano una particolare regione del cervello: “Holiday Center” l’hanno chiamata gli studiosi. In questa parte risiedono tutti i ricordi delle feste e ogni volta che si pensa al Natale questi ritornano alla memoria, donando al corpo quella sensazione piacevole. Al contrario, sul gruppo insensibile al richiamo natalizio non è stata registrata nessuna attività cerebrale in questo senso.

Se ami il Natale, quindi, è perché nel tuo cervello si attiva il “Cassetto di Natale”, se lo odi, invece, è perché non attivi questa regione. Tutto è, come capita spesso, legato alle emozioni e ai ricordi che riaffiorano alla mente in questo periodo dell’anno.