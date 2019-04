Fare shopping fa bene: lo dice la scienza

"Fare shopping è terapeutico": a darci questa buona notizia è stato un gruppo di ricercatori di Taiwan e Australia che hanno condotto uno studio scientifico su 1.900 volontari, uomini e donne. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista specializzata “Journal of epidemiology and community health".

Secondo lo studio, fare shopping fa bene per diversi motivi: innanzitutto riduce lo stress, che è una delle cause principali di malattie come quelle cardiovascolari. Poi aumenta l’autostima: beneficio riscontrato anche per gli acquisti online. Ma non è tutto, perché a questo bisogna aggiungere il fatto che ci invoglia a fare esercizio fisico, per spostarci da una vetrina all’altra (ovviamente, questo beneficio non riguarda lo shopping online) e a mantenere la linea: per vedersi meglio negli abiti da provare in camerino. Qualcuno avrà anche notato che lo shopping rende felici: ebbene, anche questo aspetto è confermato. Di conseguenza riduce depressione e senso di isolamento.

Gli studiosi inoltre rassicurano: per avere questi benefici, non è necessario spendere tanto. Piuttosto è preferibile farlo con regolarità.

Per chi sta già facendo i salti di gioia, c’è anche una raccomandazione: è vero che lo shopping fa bene, ma non deve diventare un’ossessione, perché questo potrebbe comportare una dipendenza patologica.

Il consiglio è di farlo con moderazione: magari prefissando un budget ragionevole.