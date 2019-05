Questa immagine può dirti se hai problemi alla vista

Sui social, in particolare su Twitter, in queste ore sta spopolando un test visivo fai da te: si tratta di un’immagine in bianco e nero che nasconde quattro numeri, ciascuno dei quali potrebbe rivelarsi come un indicatore della salute dei nostri occhi.

Ogni persona, infatti, può vedere una cifra diversa in questa immagine: c’è chi legge 1240, chi 1246, chi 3240 e chi 3246. Secondo i divulgatori di questo test di autodiagnosi oculistica, ciascuno di questi numeri indicherebbe la presenza di un disturbo visivo diverso.

Chi vede il numero 1240 avrebbe una buona vista, senza particolari problemi; chi vede il numero 1246 potrebbe avere una leggera miopia, ma non astigmatismo; chi vede il numero 3240, invece, potrebbe soffrire solo di astigmatismo; infine, chi legge nell’immagine il numero 3246, potrebbe soffrire sia di miopia che di astigmatismo.

Ovviamente i divulgatori del test avvertono che questo test non costituisce una diagnosi effettiva, per la quale servono esami approfonditi; per questo motivo, il consiglio è quello di fare un controllo periodico della vista attraverso una visita specialistica dall’oculista.