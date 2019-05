Vanessa Incontrada: lo scatto sexy fa impazzire i fan

La conduttrice, attrice e showgirl spagnola è molto amata ed apprezzata sui social, anche dal pubblico femminile oltre che da quello maschile, per la sua naturalezza e spontaneità.

Solitamente condivide scatti che la ritraggono al naturale, spesso senza make up e con le lentiggini in mostra, sicuramente senza i mille artifici e ritocchini che invece caratterizzano le foto super patinate delle sue colleghe.

Questa volta però, la bella Vanessa ha voluto giocare con il suo aspetto e ha regalato ai fan uno scatto decisamente più sexy del solito.

Scollatura profonda, che mette il seno in vista, in posa sexy da diva su un tappeto bianco ed un abitino nero super aderente che mette in risalto le sue forme. In didascalia scrive: "In posa non vengo male, che dite ??? Besitos Amigos".

La reazione dei fan non si è fatta attendere: in tantissimi hanno apprezzato lo scatto pubblicato sui canali social ufficiali della conduttrice. Tantissimi i like e i commenti positivi, che ne hanno elogiato bellezza, simpatia e serietà.

Ma c'è stato anche chi le ha fatto notare che resta una bellissima donna anche senza posa e senza ritocchini di Photoshop...

(Credits photo: Facebook/VanessaIncontrada)