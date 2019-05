Va a rubare in un centro sportivo ma trova i Carabinieri che giocano a calcio: arrestato

Il ladro 33enne di origini albanesi arrestato giovedì scorso a Bollate di certo non si aspettava di trovare i Carabinieri nel centro sportivo “Ardor” dove si era intrufolato per rubare.

Verso le 21 l’uomo di è introdotto nella struttura sportiva ma è stato subito avvistato dai Carabinieri che stavano disputando una partita di calcetto in uno dei campetti. Sono stati proprio i militari che, insospettiti dalla presenza dell’uomo, lo hanno sorpreso poi negli spogliatoi mentre con un cacciavite tentava di forzare gli armadietti.

Il ladro ha provato a scappare ma è stato subito bloccato dai Carabinieri ancora in maglietta e pantaloncini. L’accusa per l’uomo è di tentato furto aggravato, per la quale verrà giudicato per direttissima.